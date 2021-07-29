伊藤美誠、村上茉愛らメダルに挑む　29日の放送予定

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【NHK】

後1:05　バスケットボール・男子予選「日本×スロベニア

後2:30　自転車「男子BMXレーシング」「女子BMXレーシング」録画　Eテレ

後4:55　柔道・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝「女子78キロ級」「男子100キロ級」

後5:55　7人制ラグビー・女子予選「日本×アメリカ」▽「オーストラリア×中国」録画▽競泳・予選「女子800メートル自由形」「男子100メートルバタフライ」「女子200メートル背泳ぎ」「混合4×100メートルメドレーリレー」　Eテレ

夜7:30　体操「女子個人総合決勝」（8:59～9:15サブchで放送）

夜9:00　ホッケー・女子予選「日本×アルゼンチン」▽バドミントン「男子単」「女子複準々決勝」録画（8:44～9:00サブchで放送）　Eテレ

夜10:30　デイリーハイライト

【BS1】

後1:00　ゴルフ「男子1日目」

後4:00　フェンシング「女子フルーレ団体準々決勝」録画

後5:05　フェンシング「女子フルーレ団体」録画

後6:20　水球・男子予選「日本×ギリシャ

夜7:55　卓球「女子単3位決定戦・決勝」

夜10:10　バレーボール・女子予選「日本×ブラジル」録画

夜11:15　柔道「女子78キロ級」「男子100キロ級」録画

深1:15　バドミントン「混合複準決勝」録画

深3:15　ボクシング「女子フライ級」「男子ミドル級」録画▽体操「女子個人総合」録画

【民放地上波

前10:50　卓球・女子単準決勝「伊藤美誠×孫穎莎」▽フェンシング「女子フルーレ団体準決勝」▽ハンドボール・女子予選「日本×韓国」録画▽テニス・男子単準々決勝「錦織圭×ノバク・ジョコビッチ」▽卓球「男子単準決勝」録画　東京系

後4:40　バドミントン「女子複準々決勝」「男子単」　朝日系

夜7:50　卓球「女子単3位決定戦」「女子単決勝」　東京系

夜11:00　東京五輪プレミアム　東京系

（予定は変更になることがあります）