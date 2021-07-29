伊藤美誠、村上茉愛らメダルに挑む 29日の放送予定
【NHK】
後2:30 自転車「男子BMXレーシング」「女子BMXレーシング」録画 Eテレ
後4:55 柔道・敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝「女子78キロ級」「男子100キロ級」
後5:55 7人制ラグビー・女子予選「日本×アメリカ」▽「オーストラリア×中国」録画▽競泳・予選「女子800メートル自由形」「男子100メートルバタフライ」「女子200メートル背泳ぎ」「混合4×100メートルメドレーリレー」 Eテレ
夜7:30 体操「女子個人総合決勝」（8:59～9:15サブchで放送）
夜9:00 ホッケー・女子予選「日本×アルゼンチン」▽バドミントン「男子単」「女子複準々決勝」録画（8:44～9:00サブchで放送） Eテレ
夜10:30 デイリーハイライト
【BS1】
後1:00 ゴルフ「男子1日目」
後4:00 フェンシング「女子フルーレ団体準々決勝」録画
後5:05 フェンシング「女子フルーレ団体」録画
後6:20 水球・男子予選「日本×ギリシャ」
夜7:55 卓球「女子単3位決定戦・決勝」
夜11:15 柔道「女子78キロ級」「男子100キロ級」録画
深1:15 バドミントン「混合複準決勝」録画
深3:15 ボクシング「女子フライ級」「男子ミドル級」録画▽体操「女子個人総合」録画
【民放地上波】
前10:50 卓球・女子単準決勝「伊藤美誠×孫穎莎」▽フェンシング「女子フルーレ団体準決勝」▽ハンドボール・女子予選「日本×韓国」録画▽テニス・男子単準々決勝「錦織圭×ノバク・ジョコビッチ」▽卓球「男子単準決勝」録画 東京系
後4:40 バドミントン「女子複準々決勝」「男子単」 朝日系
夜7:50 卓球「女子単3位決定戦」「女子単決勝」 東京系
夜11:00 東京五輪プレミアム 東京系
（予定は変更になることがあります）