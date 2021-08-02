全国49代表、出そろう 第103回全国高校野球選手権
第103回全国高校野球選手権大会（日本高校野球連盟、朝日新聞社主催、毎日新聞社後援、阪神甲子園球場特別協力）の地方大会は2日、東西の東京大会決勝が行われ、東東京は二松学舎大付が、西東京は東海大菅生が優勝した。地方大会は全日程を終了し、47都道府県49代表が出そろった。抽選会は3日にオンラインで行われる。
新型コロナウイルスの影響で昨年は中止になった全国選手権大会は、2年ぶりに甲子園球場で9日から開幕する。
代表校は次の通り。
【北北海道】帯広農（2）
【南北海道】北海（39）
【青森】弘前学院聖愛（2）
【岩手】盛岡大付（11）
【秋田】明桜（10）
【山形】日大山形（18）
【宮城】東北学院（初）
【福島】日大東北（8）
【茨城】鹿島学園（初）
【栃木】作新学院（16）
【群馬】前橋育英（6）
【千葉】専大松戸（2）
【東東京】二松学舎大付（4）
【西東京】東海大菅生（4）
【神奈川】横浜（19）
【新潟】日本文理（11）
【長野】松商学園（37）
【山梨】日本航空（6）
【静岡】静岡（26）
【愛知】愛工大名電（13）
【岐阜】県岐阜商（29）
【三重】三重（13）
【富山】高岡商（21）
【石川】小松大谷（2）
【福井】敦賀気比（10）
【滋賀】近江（15）
【京都】京都国際（初）
【大阪】大阪桐蔭（11）
【兵庫】神戸国際大付（3）
【奈良】智弁学園（20）
【和歌山】智弁和歌山（25）
【岡山】倉敷商（11）
【広島】広島新庄（3）
【鳥取】米子東（15）
【島根】石見智翠館（11）
【山口】高川学園（2）
【香川】高松商（21）
【徳島】阿南光（2）
【愛媛】新田（初）
【高知】明徳義塾（21）
【福岡】西日本短大付（6）
【佐賀】東明館（初）
【長崎】長崎商（8）
【熊本】熊本工（22）
【大分】明豊（7）
【宮崎】宮崎商（5）
【鹿児島】樟南（20）
【沖縄】沖縄尚学（9）
（数字は出場回数、初は初出場）