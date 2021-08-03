2年ぶりの夏の甲子園、出場49校の組み合わせ決まる
第103回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催、阪神甲子園球場特別協力）の組み合わせ抽選会が3日、オンラインであり、出場49校の対戦相手が決まった。新型コロナウイルスの影響で昨年は中止となり、2年ぶりの開催。新型コロナの感染状況を踏まえ、各主将がリモートで参加し、くじを引いた。
開会式直後の開幕カードは日大山形（山形）―米子東（鳥取）。5度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）は第5日の第1試合で東海大菅生（西東京）と対戦。今春の選抜大会準優勝の明豊（大分）は第4日の第2試合で専大松戸（千葉）と、昨夏の中止を挟んで10大会連続出場の作新学院（栃木）は第6日の第2試合で高松商（香川）と当たる。
選手宣誓は、主将が希望した26校の札を入れた抽選箱から、日本高野連の八田英二会長が引き、小松大谷（石川）の木下仁緒（にお）主将に決まった。
大会は阪神甲子園球場で8月9日に開幕し、休養日3日を含む17日間の日程で開催される。順調に進めば決勝は8月25日午後2時開始予定。
感染防止対策で入場は在校生や保護者ら学校関係者に限り、一般向けのチケット販売は行わない。吹奏楽部は各校50人を上限にアルプス席に入場できる。
組み合わせは以下の通り。
▽1回戦
第1日（9日）
日大山形（山形）―米子東（鳥取）
新田（愛媛）―静岡（静岡）
東明館（佐賀）―日本航空（山梨）
第2日（10日）
智弁学園（奈良）―倉敷商（岡山）
広島新庄（広島）―横浜（神奈川）
高岡商（富山）―松商学園（長野）
東北学院（宮城）―愛工大名電（愛知）
第3日（11日）
明桜（秋田）―帯広農（北北海道）
県岐阜商（岐阜）―明徳義塾（高知）
神戸国際大付（兵庫）―北海（南北海道）
小松大谷（石川）―高川学園（山口）
第4日（12日）
長崎商（長崎）―熊本工（熊本）
専大松戸（千葉）―明豊（大分）
阿南光（徳島）―沖縄尚学（沖縄）
鹿島学園（茨城）―盛岡大付（岩手）
第5日（13日）
大阪桐蔭（大阪）―東海大菅生（西東京）
近江（滋賀）―日大東北（福島）
▽2回戦
西日本短大付（福岡）―二松学舎大付（東東京）
京都国際（京都）―前橋育英（群馬）
第6日（14日）
智弁和歌山（和歌山）―宮崎商（宮崎）
作新学院（栃木）―高松商（香川）
樟南（鹿児島）―三重（三重）
第7日（15日）
弘前学院聖愛（青森）―石見智翠館（島根）