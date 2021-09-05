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第64回東北吹奏楽コンクール（東北吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は5日、中学校小編成の部（25人以内）と大学の部、職場・一般の部が山形市のやまぎん県民ホールで行われた。

中学校小編成は青森県代表2校に加え岩手県と秋田県の代表各1校が出場を見合わせ、計8校が無観客の中でステージ演奏を披露。大学と職場・一般はステージには立たず、各6団体が事前提出した録画データで審査をした。

その結果、中学校小編成は東根市立一中（山形）、西郷村立西郷二中（福島）、いわき市立錦中（福島）、大仙市立仙北中（秋田）が東日本学校吹奏楽大会（10月9日、札幌市）の東北代表に推薦された。また、大学は東北福祉大（宮城）、職場・一般は八戸ウインドアンサンブル（青森）、名取交響吹奏楽団（宮城）、酒田吹奏楽団（山形）が、全日本吹奏楽コンクール（10月30、31日、高松市）の代表に選ばれた。

結果は次の通り（演奏順、◎は東北代表）。

【中学校小編成】

《金賞》◎東根市立一（山形）、石巻市立万石浦（宮城）、栗原市立若柳（宮城）、◎西郷村立西郷二（福島）、◎いわき市立錦（福島）、一戸町立一戸（岩手）◎大仙市立仙北（秋田）

《銀賞》長井市立長井南（山形）

【大学】

《金賞》◎東北福祉（宮城）、山形

《銀賞》弘前（青森）、岩手

《銅賞》秋田高専、東日本国際（福島）

【職場・一般】

《金賞》◎八戸ウインドアンサンブル（青森）、Risaia Madre Dio Brass（福島）、◎名取交響吹奏楽団（宮城）、◎酒田吹奏楽団（山形）

《銀賞》パシフィック・ブラス・オルケスタ（岩手）、泉シンフォニックウィンドオーケストラ（宮城）