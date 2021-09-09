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政府は9日、北海道など19都道府県での新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言を30日まで延長することを決めた。これを受け、鈴木直道知事は札幌市など10市町村での酒類提供飲食店への休業要請など、強い対策を継続する方針を示した。他地域の飲食店での酒類提供時間は、一定の要件を満たせば「午後7時半まで」とし、従来の「午後7時まで」より緩和する。10日の対策本部会議で正式決定する。

7月以降の急激な感染拡大を受け、道には8月2日から「まん延防止等重点措置」が適用され、同27日からは緊急事態宣言に切り替えられた。道は9月12日まで、道内全域で飲食店に午後8時までの時短などを要請。札幌市を含む石狩地域の8市町村、小樽市、旭川市の「特定措置区域」（計10市町村）では、酒類を提供する飲食店に休業を要請するなどの強い措置を講じている。

道は13日以降も10市町村を「特定措置区域」とし、強い措置を継続する。他地域では、国の基本的対処方針に従い、酒類提供は一定の要件を満たせば「午後7時半まで」に緩和する。

9日までの道内の新規感染者数は4日連続で100人台となった。16日連続で前週の同じ曜日を下回り、減少傾向にある。

一方、医療への負荷は続いて…