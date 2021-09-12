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第76回九州合唱コンクール（全日本合唱連盟九州支部、朝日新聞社など主催）は11日、中学校部門34団体の録音審査が佐賀市であった。

審査の結果、金賞を受賞した14団体のうち同声の二島（福岡）と純心（長崎）、帯山（熊本）、混声の浅川（福岡）が10月に大分で開催予定の全国大会に推薦された。最優秀団体に贈られる朝日新聞社大賞には二島が選ばれた。

また、全日本合唱連盟九州支部は11日、10日に開かれた高校部門で全国大会への推薦数が1校少ないミスがあったとして、Aグループの純心女子（長崎）を推薦することを決めた。

11日の中学校部門のそのほかの成績は以下の通り。

【同声】金賞 筑紫女学園（福岡）、致遠館（佐賀）、出水、山鹿、日吉、東町（以上熊本）、小禄（沖縄）▽銀賞 熊西、篠崎、高須（以上福岡）、三日月（佐賀）、東長崎、菊陽（熊本）、錦ケ丘（同）、南大分、長田（鹿児島）、神森（沖縄）、西原（同）▽銅賞 鍋島（佐賀）、城北（同）、諫早（長崎）、大淀（宮崎）、和田、国分、谷山北（以上鹿児島）、石田（沖縄）

【混声】金賞 大分大付属、向陽、判田（以上大分）▽銀賞 宮崎大付属