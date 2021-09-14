キトラ・高松塚古墳の国宝壁画、公開へ 10月16日から
清水謙司
文化庁は13日、奈良県明日香村のキトラ古墳と高松塚古墳の国宝壁画を10月16日から村内の施設で公開すると発表した。いずれも無料で、9月19日までに事前の申し込みが必要となる。
キトラ古墳の壁画は11月14日まで（10月27日と11月4日は閉室）、「キトラ古墳壁画体験館 四神の館」で公開する。西壁に描かれた白虎（びゃっこ）と、天井に描かれた天文図を見ることができる。定員は各日約250人。申し込みは9月14日午前10時から。19日までに事務局ホームページ（http://www.kitora-kofun.com）か往復はがき（当日消印有効）で申し込む。問い合わせは事務局（06・6281・3060）へ。
高松塚古墳の壁画は10月22日まで仮設修理施設で公開する。西壁女子群像（飛鳥美人）や西壁白虎などを見ることができる。定員は各日約120人。申し込みは9月14日午前10時から。19日までに事務局ホームページ（http://www.takamatsuzuka-kofun.com）か往復はがき（当日消印有効）で申し込む。問い合わせは事務局（06・6281・3040）へ。（清水謙司）