警察庁長官に中村格氏、警視総監に大石吉彦氏が就任へ 閣議で承認
警察庁の松本光弘長官（60）と警視庁の斉藤実警視総監（59）が辞職し、後任の第29代長官に中村格（いたる）次長（58）、第97代警視総監に大石吉彦警備局長（58）が就く人事が14日、閣議で承認された。発令は長官が22日付、総監が16日付。
中村氏は東大卒で1986年に警察庁に入った。警視庁刑事部長や警察庁組織犯罪対策部長、長官官房長などを経て20年1月から次長。刑事畑が長い。
大石氏は東大卒で86年に警察庁に入った。内閣官房内閣参事官や警備課長などを経て、19年1月から警備局長。警備畑や危機管理部門の経験が豊富だ。
中村氏は官房長官秘書官を5年半、大石氏は首相秘書官を6年超と、いずれも長期にわたり務めた。
松本氏は20年1月に長官に就任。「サイバー局」の来年度の設置構想をはじめ、サイバー事案に対処する体制の強化などを進めた。斉藤氏は20年1月に警視総監に就き、東京五輪・パラリンピックの警備を指揮したほか、外事部門の中国と北朝鮮に関する情報収集体制を強化した。
警察庁人事
（16日付）警視総監（警備局長）大石吉彦▽警備局長（総括審議官兼交通局付兼警備局付）桜沢健一▽総括審議官（外事情報部長）近藤知尚▽外事情報部長（警視庁公安部長）迫田裕治▽交通局長（長官官房付）楠芳伸
辞職（警視総監）斉藤実、（交通局長）高木勇人
（22日付）長官（次長）中村格▽次長（長官官房長）露木康浩▽長官官房長（長官官房付）小島裕史▽生活安全局長（警視庁副総監）緒方禎己▽警視庁副総監（組織犯罪対策部長兼生活安全局付兼刑事局付）大賀真一▽組織犯罪対策部長兼生活安全局付兼刑事局付（警視庁刑事部長）渡辺国佳
辞職（長官）松本光弘、（生活安全局長）小田部耕治
略歴
【警察庁長官】
中村 格氏（なかむら・いたる）東大卒、86年に警察庁に入り、警視庁刑事部長、警察庁組織犯罪対策部長、長官官房長などを経て20年1月から次長。58歳。
【警視総監】
大石 吉彦氏（おおいし・よしひこ）東大卒、86年に警察庁に入り、内閣官房内閣参事官、警備課長、首相秘書官などを経て、19年1月から警備局長。58歳。
【警察庁次長】
露木 康浩氏（つゆき・やすひろ）京大卒、86年に警察庁に入り、警視庁刑事部長、警察庁組織犯罪対策部長、刑事局長などを経て20年1月から長官官房長。58歳。