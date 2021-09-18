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第27回東関東吹奏楽コンクール（東関東吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校B部門（30人以内）が18日、水戸市のザ・ヒロサワ・シティ会館であった。栃木、茨城、千葉、神奈川の4県から35校が参加。無観客の中でステージ演奏を披露した。4校は、演奏データによる音源審査だった。審査の結果、真岡市立真岡東中（栃木）、水戸市立一中、流山市立東部中（千葉）、東金市立東金中（千葉）、流山市立北部中（千葉）、松戸市立三中（千葉）の6校が、10月9日に札幌市で行われる東日本学校吹奏楽大会の東関東代表に選ばれた。

審査結果は以下の通り（演奏順。◎は東関東代表）。

【中学校B】

《金賞》松戸市立六（千葉）、◎真岡市立真岡東（栃木）、ひたちなか市立大島（茨城）、市原市立五井（千葉）、日立市立泉丘（茨城）、◎水戸市立一、◎流山市立東部（千葉）、◎東金市立東金（千葉）、◎流山市立北部（千葉）、◎松戸市立三（千葉）、筑西市立下館南（茨城）

《銀賞》川崎市立玉川、横浜市立名瀬、境町立境一（茨城）、大磯町立国府（神奈川）、横浜市立錦台、宇都宮市立陽東、柏市立大津ケ丘（千葉）、真岡市立真岡（栃木）、川崎市立東高津、横浜市立上郷、浦安市立日の出（千葉）、宇都宮市立雀宮、川崎市立宮内、相模原市立上溝、水戸市立二

《銅賞》

下妻市立千代川（茨城）、綾瀬市立城山（神奈川）、常陸太田市立金砂郷（茨城）、川崎市立金程、横浜市立日野南、古河市立古河一（茨城）、那須塩原市立三島（栃木）、古河中等（茨城）、横浜市立生麦