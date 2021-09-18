共立女子、豊島岡女子など5団体が全国へ　東京都合唱コンクール

[PR]

　第76回東京都合唱コンクール（都合唱連盟、朝日新聞社主催）の小学校、中学校、高校の3部門が18日、府中市の府中の森芸術劇場であり、全国大会に出場する5団体が決まった。全国大会は、小学校が11月6日に埼玉県所沢市で、中学校、高校が10月30、31日に大分市で開かれる。

　コンクール開催は2年ぶり。都合唱連盟の清水敬一理事長は「会場で生の空気を共有し、審査員に聴いてもらえるのは何物にも代えがたい喜びです」とあいさつ。コロナ禍の中、全員がマスク姿の団体もあったが、それぞれがステージから美しい歌声を響かせた。

　結果は以下の通り（◎は都代表で都教育委員会賞も受賞）。

　【小学校】◎日野・旭が丘

　【中学混声】金賞　◎府中四、鶴川二▽銀賞　東村山五▽銅賞　杉並和泉

　【中学同声】金賞　◎大妻中野、豊島岡女子▽銅賞　昭島・清泉、大田・志茂田、頌栄女子

　【高校A（8人以上32人以下）】金賞　◎共立女子、早稲田実▽銀賞　杉並学院、頌栄女子、共立女子第二▽銅賞　早大学院、江戸川女子、八王子東

　【高校B（33人以上）】金賞　◎豊島岡女子、大妻中野▽銀賞　府中西