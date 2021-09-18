共立女子、豊島岡女子など5団体が全国へ 東京都合唱コンクール
第76回東京都合唱コンクール（都合唱連盟、朝日新聞社主催）の小学校、中学校、高校の3部門が18日、府中市の府中の森芸術劇場であり、全国大会に出場する5団体が決まった。全国大会は、小学校が11月6日に埼玉県所沢市で、中学校、高校が10月30、31日に大分市で開かれる。
コンクール開催は2年ぶり。都合唱連盟の清水敬一理事長は「会場で生の空気を共有し、審査員に聴いてもらえるのは何物にも代えがたい喜びです」とあいさつ。コロナ禍の中、全員がマスク姿の団体もあったが、それぞれがステージから美しい歌声を響かせた。
結果は以下の通り（◎は都代表で都教育委員会賞も受賞）。
【小学校】◎日野・旭が丘
【中学混声】金賞 ◎府中四、鶴川二▽銀賞 東村山五▽銅賞 杉並和泉
【中学同声】金賞 ◎大妻中野、豊島岡女子▽銅賞 昭島・清泉、大田・志茂田、頌栄女子
【高校A（8人以上32人以下）】金賞 ◎共立女子、早稲田実▽銀賞 杉並学院、頌栄女子、共立女子第二▽銅賞 早大学院、江戸川女子、八王子東
【高校B（33人以上）】金賞 ◎豊島岡女子、大妻中野▽銀賞 府中西