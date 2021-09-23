関西合唱コンクール、6校が全国へ 中学・高校部門
第76回関西合唱コンクール（関西合唱連盟、朝日新聞社主催）の中学、高校部門が23日、新型コロナウイルス感染防止策を講じて、兵庫県西宮市の県立芸術文化センターKOBELCO大ホールであった。近畿2府4県の代表計37校が出場し、マスク着用で美しいハーモニーを披露した。
2年ぶりの開催。審査の結果、金賞受賞校の中から中学混声（8人以上）で福崎町立福崎西（兵庫）、中学同声（8人以上）で武庫川女子大学付属（兵庫）と大阪市立文の里、高校A（8～32人）で畝傍（奈良）、高校B（33人以上）で神戸と武庫川女子大学付属（以上兵庫）が関西代表に選ばれ、全国大会に出場する。
また、中学、高校部門を通して最優秀の学校に贈られる関西合唱連盟理事長賞は高校Aの畝傍が輝いた。
全国大会は10月30日に高校部門、同31日に中学部門が、大分市で開かれる。
結果は次の通り。（◎は関西代表）
【中学混声】金賞=◎福崎町立福崎西（兵庫）▽銀賞=西宮市立大社（兵庫）▽銅賞=日野町立日野（滋賀）、和泉市立光明台（大阪）
【中学同声】金賞=◎武庫川女子大学付属、神戸大学付属中等教育学校前期課程（以上兵庫）、◎大阪市立文の里、和歌山市立日進▽銀賞=大阪市立都島、堺市立浜寺南（以上大阪）、神戸市立鷹匠、姫路市立広嶺、甲南女子（以上兵庫）、田辺市立東陽（和歌山）、香芝市立香芝東（奈良）、京都聖母学院▽銅賞=吹田市立高野台（大阪）、広陵町立広陵、香芝市立香芝北（以上奈良）、京都市立西京極
【高校A】金賞=◎畝傍（奈良）、桐蔭（和歌山）、清教学園（大阪）、京都女子▽銀賞=神戸大学付属中等教育学校後期課程、親和女子（以上兵庫）、高田（奈良）▽銅賞=甲南女子、八鹿（以上兵庫）、京都聖母学院
【高校B】金賞=◎神戸、◎武庫川女子大学付属（以上兵庫）、西城陽（京都）、四天王寺（大阪）、田辺中・高（和歌山）▽銀賞=大阪成蹊女子、長田（兵庫）（五十嵐聖士郎、村瀬成幸）