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第73回全日本合唱コンクール東北支部大会（全日本合唱連盟東北支部、山形県合唱連盟、朝日新聞社主催）が24日、山形市のやまぎん県民ホールで始まった。昨年は中止だったため、2年ぶりの開催。この日は高校部門があり、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島各県の代表の計28団体が出場した。

審査の結果、高校B（33人以上）は会津高（福島）、郡山高（福島）、不来方高（岩手）、高校A（8人以上32人以下）は安積黎明高（福島）、盛岡四高女声が、10月30日に大分市で行われる全日本合唱コンクールの東北代表に選ばれた。

新型コロナウイルス対策として、演奏は無観客の中で行われ、青森県の全3校と秋田県の1校は音源審査で参加した。

結果は以下の通り（演奏順、◎は東北代表）。

【高校B】

《金賞》◎会津（福島）、◎郡山（福島）、◎不来方（岩手）

《銀賞》一関一高・付属中（岩手）、八戸東（青森）、日大東北（福島）

《銅賞》橘（福島）、古川黎明中・高（宮城）

【高校A】

《金賞》仙台三桜、盛岡一、◎安積黎明（福島）、◎盛岡四女声、安積（福島）、青森西、山形西

《銀賞》盛岡四混声、青森、盛岡二、会津学鳳中・高（福島）、鶴岡北（山形）、仙台南、葵（福島）

《銅賞》鶴岡南（山形）、福島、聖霊女子短大付属（秋田）、古川（宮城）、大曲（秋田）、横手（秋田）