吉田、長友ら日本代表メンバー入り　10月のW杯アジア最終予選

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W杯カタール大会アジア最終予選のオマーン戦で、体を張って相手のシュートを阻む日本代表の吉田麻也（中央）と長友佑都（右端）=伊藤進之介撮影
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　日本サッカー協会は28日、2022年ワールドカップ（W杯）カタール大会アジア最終予選の第3戦・サウジアラビア戦（10月7日、サウジアラビア・ジッダ）、第4戦・オーストラリア戦（同12日、埼玉スタジアム）の日本代表25人を発表した。ひざを負傷したスペイン1部リーグ、マジョルカのMF久保建英はメンバー入りしなかった。メンバーは次の通り。

　【日本代表メンバー】

　▽GK　川島永嗣（ストラスブール）権田修一（清水）谷晃生（湘南）▽DF　長友佑都（FC東京）吉田麻也（サンプドリア）酒井宏樹（浦和）室屋成（ハノーバー）植田直通（ニーム）板倉滉シャルケ中山雄太（ズウォレ）冨安健洋アーセナル橋岡大樹（シントトロイデン）▽MF　原口元気（ウニオン・ベルリン柴崎岳（レガネス）遠藤航（シュツットガルト）伊東純也（ゲンク）浅野拓磨ボーフム南野拓実リバプール）守田英正（サンタクララ）鎌田大地（Eフランクフルト）三好康児（アントワープ）堂安律（PSVアイントホーフェン）田中碧（デュッセルドルフ）▽FW　大迫勇也（神戸）オナイウ阿道（トゥールーズ）