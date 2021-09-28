吉田、長友ら日本代表メンバー入り 10月のW杯アジア最終予選
日本サッカー協会は28日、2022年ワールドカップ（W杯）カタール大会アジア最終予選の第3戦・サウジアラビア戦（10月7日、サウジアラビア・ジッダ）、第4戦・オーストラリア戦（同12日、埼玉スタジアム）の日本代表25人を発表した。ひざを負傷したスペイン1部リーグ、マジョルカのMF久保建英はメンバー入りしなかった。メンバーは次の通り。
【日本代表メンバー】
▽GK 川島永嗣（ストラスブール）権田修一（清水）谷晃生（湘南）▽DF 長友佑都（FC東京）吉田麻也（サンプドリア）酒井宏樹（浦和）室屋成（ハノーバー）植田直通（ニーム）板倉滉（シャルケ）中山雄太（ズウォレ）冨安健洋（アーセナル）橋岡大樹（シントトロイデン）▽MF 原口元気（ウニオン・ベルリン）柴崎岳（レガネス）遠藤航（シュツットガルト）伊東純也（ゲンク）浅野拓磨（ボーフム）南野拓実（リバプール）守田英正（サンタクララ）鎌田大地（Eフランクフルト）三好康児（アントワープ）堂安律（PSVアイントホーフェン）田中碧（デュッセルドルフ）▽FW 大迫勇也（神戸）オナイウ阿道（トゥールーズ）