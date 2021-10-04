秋篠宮ご夫妻、全国育樹祭行事に出席　皇室4～10日

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「国際陶磁器フェスティバル美濃’21」の開会式にビデオメッセージを寄せた秋篠宮家の長女眞子さま。これが皇族として最後の公務になる可能性があるという=2021年9月30日午前9時25分、岐阜県多治見市東町のセラミックパークMINO
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　天皇皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。

　宮内庁は4～10日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は9日、北海道で行われる第44回全国育樹祭お手入れ行事にオンラインで出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。

皇嗣家（秋篠宮ご一家）

10/4（月）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（造幣事業150年記念式典をオンライン視聴）

10/5（火）

秋篠宮さま、眞子さま　赤坂東邸（パラグアイ大使から勲章伝達）

10/6（水）

秋篠宮ご夫妻、眞子さま　赤坂東邸（ホンジュラス大使夫妻と面会）

10/9（土）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（第44回全国育樹祭お手入れ行事にオンライン出席）

10/10（日）

佳子さま　宮邸（国際ガールズメッセ100周年記念式典およびコミュニティアクションチャレンジ100アワード表彰式をオンライン視聴）

秋篠宮ご夫妻　宮邸（第44回全国育樹祭式典行事をオンライン視聴）

三笠宮家

10/5（火）

彬子さま　ホテルグランドヒル市ケ谷（第19回国民の自衛官表彰式）

高円宮家

10/6（水）

久子さま　六本木ヒルズ（にっぽん―大使たちの視線2021写真展オープニングセレモニー）

10/7（木）

久子さま　幕張メッセ国際展示場（JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2021開会式）

10/9（土）

承子さま　東京国際フォーラム（第1回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム）