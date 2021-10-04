秋篠宮ご夫妻、全国育樹祭行事に出席 皇室4～10日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は4～10日の予定を発表した。秋篠宮ご夫妻は9日、北海道で行われる第44回全国育樹祭お手入れ行事にオンラインで出席する（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
10/4（月）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（造幣事業150年記念式典をオンライン視聴）
10/5（火）
秋篠宮さま、眞子さま 赤坂東邸（パラグアイ大使から勲章伝達）
10/6（水）
秋篠宮ご夫妻、眞子さま 赤坂東邸（ホンジュラス大使夫妻と面会）
10/9（土）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（第44回全国育樹祭お手入れ行事にオンライン出席）
10/10（日）
佳子さま 宮邸（国際ガールズメッセ100周年記念式典およびコミュニティアクションチャレンジ100アワード表彰式をオンライン視聴）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（第44回全国育樹祭式典行事をオンライン視聴）
三笠宮家
10/5（火）
彬子さま ホテルグランドヒル市ケ谷（第19回国民の自衛官表彰式）
高円宮家
10/6（水）
久子さま 六本木ヒルズ（にっぽん―大使たちの視線2021写真展オープニングセレモニー）
10/7（木）
久子さま 幕張メッセ国際展示場（JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2021開会式）
10/9（土）
承子さま 東京国際フォーラム（第1回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム）