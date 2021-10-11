ドラ1位、DeNAが小園健太の交渉権 セ・リーグの指名結果一覧
ドラフト指名選手 セ・リーグ一覧
プロ野球ドラフト会議が10月11日に開かれました。指名された選手は以下の通りです。
ヤクルト
1位指名：×隅田知一郎/投手（西日本工大）
1位指名：山下輝/投手（法大）
2位指名：丸山和郁/外野手（明大）
3位指名：柴田大地/投手（日本通運）
4位指名：小森航大郎/内野手（宇部工高）
5位指名：竹山日向/投手（愛知・享栄）
阪神
1位指名：×小園健太/投手（市和歌山）
1位指名：森木大智/投手（高知）
2位指名：鈴木勇斗/投手（創価大）＝鹿児島中央
3位指名：桐敷拓馬/投手（新潟医療福祉大）
4位指名：前川右京/外野手（奈良・智弁学園）
5位指名：岡留英貴/投手（亜細亜大）
6位指名：豊田寛/外野手（日立製作所）
7位指名：中川勇斗/捕手（京都国際）
巨人
1位指名：×隅田知一郎/投手（西日本工大）
1位指名：翁田大勢/投手（兵庫・関西国際大）
2位指名：山田龍聖/投手（ＪＲ東日本）＝高岡商
3位指名：赤星優志/投手（日大）＝日大鶴ケ丘
4位指名：石田隼都/投手（神奈川・東海大相模）
5位指名：岡田悠希/外野手（法政大）
6位指名：代木大和/投手（高知・明徳義塾）
7位指名：花田侑樹/投手（広島新庄）
広島
1位指名：×隅田知一郎/投手（西日本工大）
1位指名：×山下輝/投手（法大）
1位指名：黒原拓未/投手（兵庫・関西学院大）
2位指名：森翔平/投手（兵庫・三菱重工Ｗｅｓｔ）
3位指名：中村健人/外野手（愛知・トヨタ自動車）
4位指名：田村俊介/内野手（愛知・愛工大名電）
5位指名：松本竜也/投手（Honda鈴鹿）
6位指名：末包昇大/外野手（大阪ガス）
7位指名：高木翔斗/捕手（県岐阜商）
中日
1位指名：ブライト健太/外野手（上武大）
2位指名：鵜飼航丞/外野手（駒大）
3位指名：石森大誠/投手（火の国サラマンダーズ）
4位指名：味谷大誠/捕手（花咲徳栄）
5位指名：星野真生/内野手（豊橋中央高）
6位指名：福元悠真/外野手（大商大）
DeNA
1位指名：小園健太/投手（市和歌山）
2位指名：徳山壮磨/投手（早大）＝大阪桐蔭
3位指名：粟飯原龍之介/内野手/（東京学館高）
4位指名：三浦銀二/投手（法大）
5位指名：深沢鳳介/投手（専大松戸）
6位指名：梶原昂希/外野手（神奈川大）