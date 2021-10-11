ドラ1位、ソフトバンクが風間球打に交渉権 パ・リーグ指名結果一覧
ドラフト指名選手 パ・リーグ一覧
プロ野球ドラフト会議が10月11日に開かれました。指名された選手の結果は以下の通りです。
オリックス
1位指名：椋木漣／投手（東北福祉大）
2位指名：野口智哉／内野手（大阪・関西大）
3位指名：福永奨／捕手（国学院大）
4位指名：渡部遼人／外野手（慶大）
5位指名：池田陵真／外野手（大阪桐蔭高）
6位指名：横山楓／投手（セガサミー）
7位指名：小木田敦也／投手（TDK）
ロッテ
1位指名：松川虎生／捕手（市和歌山高）
2位指名：池田来翔／内野手（国士舘大）
3位指名：廣畑敦也／投手（三菱倉敷オーシャンズ）
4位指名：秋山正雲／投手（東京・二松学舎大付高）
5位指名：八木彬／投手（三菱重工West）
楽天
1位指名：吉野創士／外野手（埼玉・昌平高）
2位指名：安田悠馬／捕手（愛知大）
3位指名：前田銀治／外野手（静岡・三島南高）
4位指名：泰勝利／投手（鹿児島・神村学園高）
5位指名：松井友飛／投手（金沢学院大）
6位指名：西垣雅矢／投手（早大）
7位指名：吉川雄大／投手（JFE西日本）
ソフトバンク
1位指名：風間球打／投手（秋田・明桜高）
2位指名：正木智也／外野手（慶大）
3位指名：木村大成／投手（北海道・北海高）
4位指名：野村勇／内野手（NTT西日本）
5位指名：大竹風雅／投手（東北福祉大）
西武
1位指名：隅田知一郎／投手（西日本工大）
2位指名：佐藤隼輔／投手（筑波大）
3位指名：古賀悠斗／捕手（中大）
4位指名：羽田慎之介／投手（東京・八王子高）
5位指名：黒田将矢／投手（青森・八戸工大一高）
6位指名：中山誠吾／内野手（白鴎大）
日本ハム
1位指名：達孝太／投手（奈良・天理高）
2位指名：有薗直輝／内野手（千葉学芸）
3位指名：水野達稀／内野手（JR四国）
4位指名：阪口楽／内野手（岐阜第一高）
5位指名：畔柳亨丞／投手（愛知・中京大中京高）
6位指名：長谷川威展／投手（金沢学院大）
7位指名：松浦慶斗／投手（大阪桐蔭高）
8位指名：北山亘基／投手（京都産業大）
9位指名：上川畑大悟／内野手（NTT東日本）