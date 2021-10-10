第4回保守分裂回避の鹿児島1区　公認争い決着するも「一枚岩」は遠い現実

会員記事2021衆院選

奥村智司
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鹿児島1区にあたる鹿児島市の中心市街。立候補予定者の動きが活発になっている
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　迫る衆院選では、自民系の候補者同士が議席を争う「保守分裂」に陥りそうな選挙区が各地にあり、調整を担う党本部や県連の幹部の頭を悩ませている。鹿児島1区では、保守分裂の危機を直前に回避したものの両者の間にはしこりが残る。

　前回の衆院選では、1区現職…

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