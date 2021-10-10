迫る衆院選では、自民系の候補者同士が議席を争う「保守分裂」に陥りそうな選挙区が各地にあり、調整を担う党本部や県連の幹部の頭を悩ませている。鹿児島1区では、保守分裂の危機を直前に回避したものの両者の間にはしこりが残る。
前回の衆院選では、1区現職…
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連載ルポ 注目選挙区（全30回）
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2021年10月08日10時00分
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2021年10月09日11時00分
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2021年10月09日16時00分
- 第4回（今読んでいる記事）保守分裂回避の鹿児島1区 公認争い決着するも「一枚岩」は遠い現実
2021年10月10日10時00分
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2021年10月10日10時30分
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2021年10月10日12時00分