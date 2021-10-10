第6回福岡5区で自民に溝　現職側の「反乱」批判に「正義は民意」と反発

会員記事2021衆院選

渡辺純子
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立候補予定者の集会で「ガンバロー」とこぶしを突き上げる支援者ら=2021年10月7日、福岡県太宰府市
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　衆院選では、自民系の候補者同士が議席を争う「保守分裂」に陥りそうな選挙区が各地にある。福岡5区もその一つで、現職と県議が一歩もひかないつばぜり合いを繰り広げる。

　9月中旬、福岡県太宰府市。「自民の新人が出馬を表明している。正義の力で反乱を打ち負かせねばならん」。9選をめざす福岡5区の自民現職、原田義昭元環境相（77）の事務所開きで、後援会長（87）が声を張り上げた。続いてマイクを握った原田氏は「自分には天命がある。ほぼ間違いなく、間違いなく、党本部から公認候補として推していただく」と力を込めた。

　ただ、5区が地盤の自民県議…

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