東日本学校吹奏楽大会が閉幕 小学校、高校部門の15校に金賞
第21回東日本学校吹奏楽大会（北海道など6吹奏楽連盟と朝日新聞社主催）が10日、札幌コンサートホールKitaraで閉幕した。大会2日目のこの日は小学生、高校部門があり、北海道、東北、東関東、西関東、東京都、北陸の各吹奏楽連盟から推薦された高校少人数と小学生のバンド計30校が出場。小学生部門で7校、高校部門で8校が金賞に輝いた。
10日の結果は次の通り。
◇小学生部門
【金賞】真岡キッズハーモニー（栃木）、札幌市立屯田西、矢巾町立煙山（岩手）、盛岡市立城北（同）、越谷市立西方（埼玉）、柏市立酒井根東（千葉）、木古内町立木古内（北海道）【銀賞】さいたま市立大宮南、北斗市立上磯（北海道）、青梅市立第三（東京）、武蔵野市立第三（同）、仙台市立榴岡
◇高校部門
【金賞】玉川学園（東京）、旭川大（北海道）、市立松戸（千葉）、光英VERITAS中・高（同）、立教新座（埼玉）、相模女子大（神奈川）、旭川実（北海道）、滑川総合（埼玉）【銀賞】八尾（富山）、札幌大谷中・高、富山工、八王子桑志（東京）、東大和（同）、いわき光洋（福島）、三国（福井）【銅賞】相馬東（福島）、高崎経済大付属（群馬）、名取北（宮城）