第9回7連勝の細野豪志氏に挑む新顔　「無敗の男」に教え請う　静岡5区

会員記事2021衆院選

南島信也
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オンライン決起集会にもかかわらず会場に集まった立候補予定者の支持者たち=2021年9月17日午後6時32分、三島市民文化会館、南島信也撮影
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　衆院選（19日公示、31日投開票）で全国屈指の注目選挙区・静岡5区。保守系現職2人の争いに関心が集まるが、野党統一候補として予定され、立憲民主党から立候補するのが新顔の小野範和氏（48）。越えなければならない二人の政治家がいる。

　一人は、同じ静岡5区から出…

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