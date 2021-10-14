南島信也

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衆院選（19日公示、31日投開票）で全国屈指の注目選挙区・静岡5区。保守系現職2人の争いに関心が集まるが、野党統一候補として予定され、立憲民主党から立候補するのが新顔の小野範和氏（48）。越えなければならない二人の政治家がいる。

一人は、同じ静岡5区から出…