衆院選（19日公示、31日投開票）で全国屈指の注目選挙区・静岡5区。保守系現職2人の争いに関心が集まるが、野党統一候補として予定され、立憲民主党から立候補するのが新顔の小野範和氏（48）。越えなければならない二人の政治家がいる。
一人は、同じ静岡5区から出…
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連載ルポ 注目選挙区（全30回）
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2021年10月08日10時00分
- 第2回前回50票差の激戦区、与野党で一騎打ちか 両陣営は大票田に熱視線
2021年10月09日11時00分
- 第3回野党共闘、一筋縄でいかず 与野党接戦の地の複雑な事情とは
2021年10月09日16時00分
- 第4回保守分裂回避の鹿児島1区 公認争い決着するも「一枚岩」は遠い現実
2021年10月10日10時00分
- 第5回衆院・千葉9区、与野党幹部が続々応援 「私の右腕」「大接戦に」
2021年10月10日10時30分
- 第6回福岡5区で自民に溝 現職側の「反乱」批判に「正義は民意」と反発
2021年10月10日12時00分
- 第7回保守、自民重鎮か43歳元財務官僚か 野党は一本化で対抗 熊本2区
2021年10月12日08時00分
- 第8回衆院山口3区、自民が河村元官房長官に出馬見送り打診 回答は保留
2021年10月14日06時48分
- 第9回（今読んでいる記事）7連勝の細野豪志氏に挑む新顔 「無敗の男」に教え請う 静岡5区
2021年10月14日07時30分