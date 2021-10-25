眞子さま、小室圭さんと結婚 皇室25～31日
天皇、皇后両陛下や皇族方の予定を毎週更新します。皇室の方々は様々な行事や式典、宮中祭祀（さいし）などで多忙な日々を送っています。紙面では掲載しきれない公務も紹介します。
宮内庁は25～31日の予定を発表した。秋篠宮家の長女眞子さまは26日に小室圭さんと結婚し、同日午後から記者会見に臨む（表記は宮内庁発表に準じます。予定は変更されることがあります）。
天皇、皇后両陛下、愛子さま
10/25（月）
天皇陛下 御所（青年海外協力隊帰国隊員及び日系社会青年ボランティアの代表と面会）
10/30（土）
天皇陛下 御所（第36回国民文化祭・わかやま2021及び第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会にオンライン出席）
皇嗣家（秋篠宮ご一家）
10/25（月）
眞子さま 仙洞仮御所（上皇ご夫妻に結婚のあいさつ）
10/27（水）
紀子さま 赤坂東邸（全国学校図書館協議会理事長らから説明）
10/30（土）
秋篠宮ご夫妻 宮邸（第61回海外日系人大会開会式にオンライン出席）
秋篠宮さま 宮邸（第6回コウノトリ未来・国際かいぎ基調講演をオンライン聴講）
常陸宮家
10/27（水）
常陸宮ご夫妻 宮邸（赴任ブルネイ大使と面会）
10/29（金）
華子さま The Okura Tokyo（第32回高松宮殿下記念世界文化賞メダル伝達式）
三笠宮家
10/27（水）
百合子さま 宮邸、豊島岡墓地（崇仁親王5年式年祭）
彬子さま、瑶子さま 三笠宮邸、豊島岡墓地（崇仁親王5年式年祭）
高円宮家
10/26（火）
久子さま The Okura Tokyo（行政書士制度70周年記念式典）
10/27（水）
久子さま、承子さま 三笠宮邸、豊島岡墓地（崇仁親王5年式年祭）
10/30（土）
久子さま 埼玉スタジアム2002（2021JリーグYBCルヴァンカップ決勝戦）