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第69回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が23日、名古屋市の名古屋国際会議場で開幕した。前年はコロナ禍で中止となっており、2年ぶりの開催。初日の中学校の部には前半の部、後半の部に15校ずつ出場し、計8校が金賞に輝いた。演奏の模様は、初めてライブ配信された。

審査結果は次の通り（各賞内の並びは演奏順）

◇前半の部

【金賞】小平市立小平第三（東京）、鹿児島市立武岡、海老名市立海老名（神奈川）、北上市立上野（岩手）【銀賞】加古川市立中部（兵庫）、奄美市立朝日（鹿児島）、旭川市立永山南（北海道）、越谷市立大相模（埼玉）、山口市立小郡、松本市立鎌田（長野）、宝塚市立中山五月台（兵庫）【銅賞】浜松市立湖東、出雲市立第一（島根）、徳島市城東、高岡市立芳野（富山）

◇後半の部

【金賞】柏市立酒井根（千葉）、山形市立第六、生駒市立生駒（奈良）、北斗市立上磯（北海道）【銀賞】仙台市立向陽台、習志野市立第五（千葉）、朝霞市立朝霞第一（埼玉）、日進市立日進西（愛知）、福岡県立門司学園、福岡市立城南、羽村市立羽村第一（東京）【銅賞】防府市立華陽（山口）、鯖江市中央（福井）、松山市立西、飯能市立加治（埼玉）

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