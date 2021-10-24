全日本吹奏楽コンクール高校の部 祭りの幕、再び開いた
編集委員・吉田純子
第69回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の高校の部が24日、名古屋市の名古屋国際会議場で開かれた。11支部の代表が前半の部、後半の部に15校ずつ出場し、コロナ禍の影響を感じさせない演奏を披露。計９校が金賞に輝いた。
審査結果は次の通り（各賞内の並びは演奏順）
◇前半の部
【金賞】市立柏（千葉）、玉名女子（熊本）、習志野（千葉）【銀賞】明誠学院（岡山）、浜松聖星、東海大高輪台（東京）、埼玉栄、春日部共栄（埼玉）、出雲北陵（島根）、明浄学院（大阪）、活水中・高（長崎）【銅賞】湯本（福島）、松山中央、札幌日大、武生商・武生商工（福井）
◇後半の部
【金賞】伊奈学園総合（埼玉）、岡山学芸館、東海大菅生（東京）、大阪桐蔭、光ケ丘女子（愛知）、精華女子（福岡）【銀賞】秋田南、東海大大阪仰星、常総学院（茨城）、松陽（鹿児島）、東海大札幌、富山商【銅賞】坂出（香川）、愛工大名電（愛知）、磐城（福島）
■総評「優劣を超えた固有のブ…
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