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朝日新聞社は23、24日、衆院選の鹿児島県内4小選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に選挙戦中盤の情勢を探った。1、3区では自民と立憲の候補が激戦を繰り広げている。2区は無所属新顔がやや優位に立ち、4区は自民前職が安定した戦いぶりを見せている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割前後おり、情勢は大きく変化する可能性もある。

（候補者名は敬称略）

1区

小選挙区制となってから初め…