国民・西岡秀子氏と自民・初村滝一郎氏が激戦　長崎　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24両日、長崎県内各選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査をし、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。2区は自民新顔が優位に立つが、1、3、4区はそれぞれ与野党の候補者が激しく競り合っている。各選挙区とも調査時点で4割台の回答者が投票態度を明らかにしておらず、今後、情勢が変わる可能性がある。投票態度を明らかにした人で見た各選挙区の情勢は次の通り。（本文敬称略）

1区

　再選をめざす国民前職の西岡…

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2021衆院選

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