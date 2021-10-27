第22回自民・亀岡偉民氏と立憲の金子恵美氏が互角　福島、朝日情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞は23、24日、福島県内各選挙区の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。2、5区では自民の前職が引き離し、3区では立憲前職が先行する。1区では自民前職と立憲前職が激しく競り合い、4区では立憲前職が自民前職をやや先行している。

　調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人で見た各区の情勢は次の通り。（敬称略）

福島１区

　自民前職の亀岡と立憲前職の…

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