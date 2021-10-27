保守分裂の熊本2区、新顔西野氏が野田毅氏ら引き離す　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24両日、熊本県内の有権者を対象にしたネット調査を実施し、取材で得た情報と合わせて、中盤の情勢を探った。現時点では1、3、4区で自民前職が優位に立ち、2区は無所属新顔がリードする展開になっている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が約4割おり、情勢が変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人で見た各区の情勢は次の通り。（敬称略）

1区

　5選をめざす木原が優位に立…

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2021衆院選

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