大分3区、岩屋氏を横光氏が激しく追う　他は接戦　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、大分県内3選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施、取材で得た情報とあわせて情勢を探った。1区は無所属前職と自民新顔、2区は自民前職と立憲前職がそれぞれ接戦。3区では自民前職を立憲前職が激しく追う。投票態度を明らかにしていない人が各選挙区とも4割前後いて、情勢は変化する可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各選挙区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

大分1区

　無所属前職の吉良州司氏（6…

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