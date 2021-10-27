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31日投開票の衆院選で、朝日新聞社は23、24日に佐賀県内の有権者を対象にしたインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報を加味して総合的に中盤の情勢を調べた。1区では立憲民主と自民の前職が競り合い、2区では自民前職がややリードしている。

調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変化する可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

1区

立憲前職の原口一博氏（62…