[PR]

31日投開票の衆院選について、朝日新聞社は23、24の両日、岡山県内5小選挙区ごとにインターネット調査を実施し、取材で得た情報と合わせ、総合的に中盤の情勢を探った。前回5議席を独占し、前職が全員立候補した自民は1、5の両区でリード。立憲前職が野党統一候補となった2区と4区は互角の戦い、3区は無所属新顔と競り合う。調査時点で各区とも3～4割の有権者が投票態度を明らかにしておらず、情勢は変わる可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

1区

連続12選を目指す逢沢が支…