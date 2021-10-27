くら替え立候補した林芳正氏が安定した支持　山口　朝日情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、山口県内各選挙区の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人でみると、全4小選挙区で自民候補が安定した支持を得ている。ただ、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3割前後おり、情勢は変わる可能性がある。

（候補者名は敬称略）

1区

　2期目をめざす高村氏が他候…

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