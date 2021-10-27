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衆院選（31日投開票）に向け、朝日新聞社は23、24の両日、群馬県内5小選挙区の有権者を対象にインターネットで調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に選挙戦中盤の情勢を探った。全5区でいずれも、自民前職が安定した戦いぶりをみせている。ただ、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各区で4割前後おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

群馬１区

比例区から小選挙区に転じた…