河井元法相の買収事件の広島3区は公明・斉藤氏が優勢　情勢調査詳報

有料会員記事2021衆院選

福冨旅史、大久保貴裕
写真・図版
朝日情勢調査
[PR]

　朝日新聞社は23、24日、衆院選の県内7小選挙区の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に中盤の情勢を探った。6区で立憲の候補が優位に立つが、他の六つの選挙区は与党候補が支持を固める。各区とも3～5割の有権者が投票態度を明らかにしておらず、情勢は変わる可能性がある。投票態度を明らかにした人で見た各区の情勢は次の通り。=敬称略（福冨旅史、大久保貴裕）

1区

　岸田が安定した戦いぶりを見…

この記事は有料会員記事です。残り1598文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
2021衆院選

2021衆院選

ニュースや連載、候補者の政策への考え方など選挙情報を多角的にお伝えします。[記事一覧へ]

連載情勢調査　2021衆院選（全61回）

この連載の一覧を見る