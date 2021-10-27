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朝日新聞社は23、24日、県内各選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて総合的に中盤の情勢を探った。保守分裂選挙となった1区では、立憲新顔の渡辺と自民前職の武井が互角の戦いを展開。2、3区では自民の前職がともに有利な情勢となっている。

調査の時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、終盤にかけて情勢が変化する可能性がある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

宮崎1区

渡辺と武井が競り合い、脇谷…