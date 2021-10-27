第20回立憲・緑川氏と法相を務めた自民・金田氏が激戦　秋田、情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24の両日、秋田県内各選挙区の有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて中盤の情勢を探った。自民は1、3区で先行し、2区は立憲民主と自民が激しく競り合っている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各区で3～4割ほどおり、情勢が大きく変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は以下の通り。（敬称略）

秋田１区

　冨樫がリードし、寺田が懸命…

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2021衆院選

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