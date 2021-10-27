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31日に投開票される衆院選について、朝日新聞社は23、24日、県内の有権者を対象にインターネットによる調査を実施し、取材で得た情報とあわせて情勢を探った。1区は、国民前職が支持基盤を固め優勢。2、3区はともに自民前職が安定している。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各選挙区で約4割いて、情勢は変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。=敬称略（西岡矩毅）

1区

国民前職の岸本周平と自民前…