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朝日新聞社は23、24日、愛媛県内4小選挙区の有権者を対象にインターネットによる衆院選情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて選挙戦中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人を分析したところ、愛媛3区は接戦、愛媛1、2、4区では自民が優勢に選挙戦を繰り広げている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割台おり、情勢は変わる可能性がある。

（候補者名は敬称略）

1区

自民新顔の塩崎彰久氏が先行…