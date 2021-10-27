立憲・白石氏と自民・井原氏が互角に競り合う　愛媛　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、愛媛県内4小選挙区の有権者を対象にインターネットによる衆院選情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて選挙戦中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人を分析したところ、愛媛3区は接戦、愛媛1、2、4区では自民が優勢に選挙戦を繰り広げている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割台おり、情勢は変わる可能性がある。

（候補者名は敬称略）

1区

　自民新顔の塩崎彰久氏が先行…

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2021衆院選

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