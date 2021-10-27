朝日新聞社は23、24日、衆院選の長野県内各選挙区の有権者を対象としたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて中盤の情勢を探った。1、3、5区で与野党候補が激しく争っている。ただ、投票態度を明らかにしていない人が3～4割ほどおり、情勢は変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）
長野１区
野党統一候補として立候補し…
連載情勢調査 2021衆院選（全61回）
- 第1回自民が単独過半数確保の勢い、立憲はほぼ横ばい 朝日情勢調査
2021年10月25日18時00分
- 第2回自民と立憲が4選挙区で激戦を展開 衆院選北海道 朝日情勢調査
2021年10月25日18時01分
- 第3回小沢一郎氏や安住淳氏、野党の大物が思わぬ接戦 東北 朝日情勢調査
2021年10月25日18時02分
- 第4回埼玉5区は枝野幸男氏と牧原秀樹氏が互角 北関東 朝日情勢調査
2021年10月25日18時03分
- 第5回与党と野党が9選挙区で接戦繰り広げる 南関東 朝日情勢調査
2021年10月25日18時04分
- 第6回石原伸晃氏、菅直人氏ら接戦、11選挙区で競る 東京 朝日情勢調査
2021年10月25日18時05分
- 第7回新潟5区で知事経験者2人が競り合う 北信越 朝日情勢調査
2021年10月25日18時06分
- 第8回かつての「民主王国」愛知、与野党で激戦の区も 東海 朝日情勢調査
2021年10月25日18時07分
- 第9回大阪9選挙区で維新リード、近畿全体は7選挙区で激戦 朝日情勢調査
2021年10月25日18時08分
- 第10回岸田首相、安倍元首相ら自民候補が安定した戦い 中国 朝日情勢調査
2021年10月25日18時09分
- 第11回香川は2選挙区で野党リード、四国8選挙区で自民優位 朝日情勢調査
2021年10月25日18時10分
- 第12回沖縄全4選挙区で激戦、福岡では3選挙区が接戦 九州 朝日情勢調査
2021年10月25日18時11分
- 第13回投票先「他よりはよさそう」55% 自民も立憲も消極的な選択多く
2021年10月25日21時00分
- 第14回野党一本化効果は限定的 内閣批判層固めきれず、接戦71選挙区カギ
2021年10月25日21時00分
- 第15回内閣支持率トップは広島県、直近の首相おひざ元が続く 朝日世論調査
2021年10月26日17時00分
- 第16回北海道1区では立憲・道下氏と自民・船橋氏が激戦 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 第17回自民、前回衆院選に続き3議席独占の勢い 青森、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時01分
- 第18回18選めざす小沢一郎氏、藤原崇氏と激戦 岩手、情勢調査詳報
2021年10月27日08時02分
- 第19回立憲・安住淳氏と自民の森下千里氏が激しい戦い 宮城、情勢調査詳報
2021年10月27日08時03分
- 第20回立憲・緑川氏と法相を務めた自民・金田氏が激戦 秋田、情勢調査詳報
2021年10月27日08時04分
- 第21回自民選対委員長の遠藤氏優位、立憲原田氏は苦戦 山形、情勢調査詳報
2021年10月27日08時06分
- 第22回自民・亀岡偉民氏と立憲の金子恵美氏が互角 福島、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時07分
- 第23回立憲の中村喜四郎氏と自民・永岡桂子氏が接戦 茨城、情勢調査詳報
2021年10月27日08時08分
- 第24回自民・佐藤勉氏と立憲の藤岡隆雄氏が互角の戦い 栃木、情勢調査詳報
2021年10月27日08時09分
- 第25回小渕優子氏がリード、共産の伊藤達也氏伸び悩む 群馬、情勢調査詳報
2021年10月27日08時10分
- 第26回立憲・枝野幸男氏と自民・牧原秀樹氏が互角 埼玉、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時11分
- 第27回自民・桜田元五輪相が苦戦、立憲・本庄優位 千葉、情勢調査詳報
2021年10月27日08時12分
- 第28回東京8区吉田氏と石原氏激戦、18区長島氏・菅氏互角 情勢調査詳報
2021年10月27日08時13分
- 鹿児島2区三反園氏やや先行 1区宮路氏・川内氏互角 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 大分3区、岩屋氏を横光氏が激しく追う 他は接戦 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 保守分裂の熊本2区、新顔西野氏が野田毅氏ら引き離す 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 国民・西岡秀子氏と自民・初村滝一郎氏が激戦 長崎 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 佐賀1区、立憲・原口一博氏と自民・岩田和親氏が激戦 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 福岡3選挙区で激戦 麻生氏は無党派層5割も押さえる 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 高知1、2区とも自民優位 野党統一候補は厳しい戦い 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 立憲・白石氏と自民・井原氏が互角に競り合う 愛媛 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 一歩リードの小川淳也氏、平井卓也氏が追う 香川 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 後藤田氏がリード、仁木氏がわずかの差で続く 徳島 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- くら替え立候補した林芳正氏が安定した支持 山口 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 河井元法相の買収事件の広島3区は公明・斉藤氏が優勢 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 野党共闘の2区と4区で互角の戦い 岡山 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 自民・細田博之氏、10～40代が厚い支持 島根 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 石破茂氏、無党派層の支持も8割台に 鳥取 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 二階俊博氏が安定、全世代から幅広い支持 和歌山、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 馬淵澄夫氏と小林茂樹氏激戦 高市早苗氏は安定 奈良、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 立憲・井坂信彦氏と自民・盛山正仁氏が激戦 兵庫、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 辻元清美氏と維新新顔・池下卓氏が激戦 大阪、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 前原誠司氏やや優勢 自民・繁本護氏激しく追う 京都、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 自民・大岡氏が安定 国民・斎藤氏は厳しい戦い 滋賀、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 自民・田村憲久氏が優勢、無党派層も取り込む 三重、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 自民・工藤氏やや先行 立憲・牧氏激しく追う 愛知、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 細野氏が安定、自民・吉川氏は伸び悩む 静岡、朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 岐阜4区、自民・金子氏やや優勢 1区、野田氏は安定 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- （今読んでいる記事）立憲・篠原孝氏と自民・若林健太氏が互角の戦い 長野、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 立憲・中島克仁氏と自民・中谷真一氏が再び激戦 山梨、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 8選目指す高木氏が有利、斉木氏が追う 福井 朝日情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 石川3区、自民・西田氏優位 立憲・近藤氏激しく追う 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 新顔対決は自民の上田氏有利、立憲越川氏は苦戦 富山、情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 米山隆一氏と泉田裕彦氏が互角、前・元新潟知事対決 情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分
- 無所属浅尾、立憲早稲田、自民山本各氏、横一線 神奈川情勢調査詳報
2021年10月27日08時00分