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朝日新聞社は23、24日、衆院選の長野県内各選挙区の有権者を対象としたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて中盤の情勢を探った。1、3、5区で与野党候補が激しく争っている。ただ、投票態度を明らかにしていない人が3～4割ほどおり、情勢は変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

長野１区

野党統一候補として立候補し…