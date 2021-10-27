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31日投開票の衆院選に向けて、朝日新聞社は23、24の両日、インターネット調査会社への委託調査を実施し、取材で得た情報と合わせて情勢を探った。大阪府内では自民と維新、立憲と維新の対決で、19選挙区中4選挙区（1、4、10、19区）で上位2人が激戦を繰り広げている。

維新は9選挙区（2、8、9、12、13、14、15、17、18区）、公明は4選挙区（3、5、6、16区）で安定した支持を得ている。その他に自民は7区で、維新は11区でそれぞれやや優勢となっている。ただ、投票態度を明らかにしなかった人が各選挙区に3～6割おり、情勢が変わる可能性もある。

（候補者名は敬称略）

1区

井上と大西が激しい接戦を繰…