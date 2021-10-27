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朝日新聞社は23、24日、茨城県内7小選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に選挙戦中盤の情勢を探った。2、3、4区で自民が他候補を引き離しており、5区は自民がやや先行している。1区は無所属と自民、6、7区は自民と立憲民主が接戦だ。ただし、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

茨城１区

2009年以来の小選挙区当…