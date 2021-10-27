高知1、2区とも自民優位　野党統一候補は厳しい戦い　情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、高知県内の衆院選小選挙区の有権者を対象にしたインターネット調査を実施し、取材結果と合わせて中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人を分析すると、高知1、2区とも自民公認で公明が推薦する候補が優位に立ち、野党統一候補は厳しい戦い。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が2～3割おり、情勢は変わる可能性がある。各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

1区

　自民前職で11選を目指す中…

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