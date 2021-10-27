第21回自民選対委員長の遠藤氏優位、立憲原田氏は苦戦　山形、情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　31日投開票の衆院選で、山形県内の有権者を対象にしたインターネット調査と取材で得た情報とを合わせて中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人で見ると、県内三つの小選挙区でいずれも自民前職が優位に立っている。投票態度を明らかにしていない人が3～4割おり、情勢は変化する可能性がある。

（候補者名は敬称略）

山形１区

　9選を目指す遠藤利明氏（7…

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