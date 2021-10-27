後藤田氏がリード、仁木氏がわずかの差で続く　徳島　情勢調査詳報

有料会員記事2021衆院選

写真・図版
朝日情勢調査
[PR]

　朝日新聞社は23、24日、徳島県内の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。徳島1区では自民前職の後藤田正純氏がリードし、無所属元職の仁木博文氏がわずかの差で続いている。2区では自民前職の山口俊一氏が安定した戦いぶりをみせる。

　調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

1区

　後藤田氏は、自民支持層の8…

この記事は有料会員記事です。残り533文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
2021衆院選

2021衆院選

ニュースや連載、候補者の政策への考え方など選挙情報を多角的にお伝えします。[記事一覧へ]

連載情勢調査　2021衆院選（全61回）

この連載の一覧を見る