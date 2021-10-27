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朝日新聞社は23、24の両日、香川県内3小選挙区の有権者を対象にインターネットによる情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて中盤の情勢を探った。投票態度を明らかにした人で見ると、1区は立憲前職がやや優勢で、2区は国民前職、3区は自民前職が安定感がある。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～4割程度おり、情勢が変わる可能性もある。

（候補者名は敬称略）

1区

立憲前職の小川淳也氏が一歩…