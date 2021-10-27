第17回自民、前回衆院選に続き3議席独占の勢い　青森、朝日情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、青森県内各選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。1～3区のいずれも自民の候補者が安定した戦いぶりで優位に立つ。前回の衆院選に続き、自民が3議席を独占する勢いだ。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割前後おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

青森１区

　8選をめざす自民前職の江渡…

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