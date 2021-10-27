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31日投開票の衆院選を前に、朝日新聞社は23、24日、県内の各選挙区の有権者を対象に、インターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。1区は、立憲前職と自民前職が互角の戦いを繰り広げ、2区は自民前職、3区は無所属前職が安定している。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が1、2区で約3割、3区で5割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。=敬称略

1区

今回で4度目の対決となる馬…