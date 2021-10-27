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朝日新聞社は23、24日、島根県内2小選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に情勢を探った。島根1区は細田博之氏、2区は高見康裕氏が安定した支持を得ている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割ほどおり、情勢は変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人の回答でみた各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

1区

自民前職の細田博之氏が支持…