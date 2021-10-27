自民・細田博之氏、10～40代が厚い支持　島根　朝日情勢調査詳報

有料会員記事2021衆院選

写真・図版
朝日情勢調査
[PR]

　朝日新聞社は23、24日、島根県内2小選挙区の有権者を対象にしたインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に情勢を探った。島根1区は細田博之氏、2区は高見康裕氏が安定した支持を得ている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が4割ほどおり、情勢は変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人の回答でみた各区の情勢は次の通り。

（候補者名は敬称略）

1区

　自民前職の細田博之氏が支持…

この記事は有料会員記事です。残り548文字有料会員になると続きをお読みいただけます。
今すぐ登録（1カ月間無料）ログインする
2021衆院選

2021衆院選

ニュースや連載、候補者の政策への考え方など選挙情報を多角的にお伝えします。[記事一覧へ]

連載情勢調査　2021衆院選（全61回）

この連載の一覧を見る