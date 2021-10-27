石破茂氏、無党派層の支持も8割台に　鳥取　朝日情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、県内2選挙区の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査を実施し、取材で得た情報とあわせて総合的に情勢を探った。1区では石破茂氏、2区では赤沢亮正氏が支持基盤を固めて優勢だ。ただ、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が両選挙区で3～4割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。

1区

　12選を目指す石破茂氏が安…

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2021衆院選

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