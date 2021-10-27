第26回立憲・枝野幸男氏と自民・牧原秀樹氏が互角　埼玉、朝日情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24日、埼玉県内15選挙区の有権者を対象にインターネットによる選挙情勢調査をし、取材で得た情報とあわせて総合的に中盤の情勢を探った。自民は7選挙区で優位に立ち、2選挙区でやや先行している。立憲は1選挙区で優勢。接戦は5選挙区あり、いずれも自民と実質的な「野党統一候補」になった立憲が競る構図になっている。調査時点で投票態度を明らかにしていない人が3～5割おり、情勢は変化する可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢は次の通り。（敬称略）

埼玉１区

　4回連続当選を狙う村井と…

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