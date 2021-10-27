無所属浅尾、立憲早稲田、自民山本各氏、横一線　神奈川情勢調査詳報

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朝日情勢調査
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　朝日新聞社は23、24の両日、県内の有権者を対象にインターネットによる衆院選の情勢調査を実施し、取材で得た情報と合わせて選挙戦中盤の情勢を探った。全18選挙区のうち、自民党が半数の9選挙区で優位に立ち、立憲民主党が優勢なのは2選挙区にとどまる。両党とも他に各1選挙区でやや有利な情勢だ。残る5選挙区（4、5、6、12、16区）は激戦。ただ、調査時点で投票態度を明らかにしていない人が各選挙区で3～5割程度おり、今後情勢が変わる可能性もある。投票態度を明らかにした人でみた各区の情勢を紹介する。

（候補者名は敬称略）

神奈川１区

　篠原が安定した支持を得てい…

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2021衆院選

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